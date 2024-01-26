В Лидском районе подтвержден случай кори 26.01.2024, 13:36

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15 человек — на карантине.

Случай кори лабораторно подтвержден в Лидском районе. Заболевание заподозрено у 15 человек. Сейчас проводятся лабораторные исследования в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, передает БелТА.

«Нулевой» пациент приехал в район из соседней области.

Пациенты с подозрением на корь на данный момент госпитализированы в инфекционное отделение Лидской районной больницы. Эпидемиологи установили всех контактных лиц, они сейчас находятся под медицинским наблюдением.

Напомним, в Беларуси в прошлом году, по официальным данным Минздрава, было зарегистрировано 160 подтвержденных случаев кори. По данным белорусского ведомства, чаще всего болеют дети, которые не имеют прививочного анамнеза против кори. Причина — отказ родителей от вакцинации. Из общего числа заболевших корью 75% не были привиты и не знают свой прививочный статус.