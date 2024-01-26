«Кто тебя сюда звал?»: израильтянина не впустили в Беларусь 10 26.01.2024, 13:56

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Из-за подписки на Telegram-канал.

Израильтянина не пустили в Беларусь из-за подписки на Telegram-канал. Его историю рассказало «Радыё «Свабода».

Героя материала зовут Дмитрий. Он родился в Беларуси, но уже около 30 лет живет в Израиле и имеет гражданство этой страны. В прошлом году после нападения террористов ХАМАС на Израиль он отправил в Беларусь к родственникам дочь с маленькими детьми, а 16 январе решил прилететь в Минск с женой.

Они летели через Тбилиси. По словам Дмитрия, пассажиров рейса в минском аэропорту отводили через одного на беседу. Ему с супругой также выпало пройти дополнительную проверку. Жену пропустили, а у него мужчина в гражданской одежде попросил телефон. Он также расспрашивал израильтянина о подписках на запрещенные каналы в Telegram. В итоге он нашел в телефоне подписку на NEXTA. После этого мужчина в штатском заявил, что не может впустить Дмитрия в Беларусь, а в его паспорт поставили штамп «Въезд запрещен».

Позднее его отправили в еще одно помещение и сказали ждать, когда придет «представитель». Появился еще один человек в штатском и стал упрекать Дмитрия: «Да кто ты такой? Кто тебя сюда звал?» и т.д. В итоге Дмитрия отправили на рейсе в Тбилиси.

Вернувшись в Израиль, он решил пожаловаться в белорусские госорганы. По мнению, Дмитрия, в «Белавиа», которая выполняла рейс, должны были предупредить, что его могут не пустить в Беларусь из-за запрещенных каналов.