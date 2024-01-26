В крупнейшем городе российского Поволжья из магазинов исчезли продукты 4 26.01.2024, 13:57

8,064

Будет голод?

Начиная с 20 января жители российской Самары жалуются на отсутствие куриного мяса, яиц, фруктов и овощей в супермаркетах.

Представители компаний-ритейлеров объясняют дефицит на пользующиеся спросом продукты сложными погодными условиями, сложившимися в регионе в конце прошлой недели, и обещают наладить поставки на следующей.

По данным «Самара.Онлайн», по состоянию на утро 26 января продуктовые полки по-прежнему пустуют в большинстве магазинов. Хотя последствия снегопада, накрывшего Самарскую область в субботу, 20 января, уже устранены.

«Поставки с распределительных центров возобновились с понедельника после открытия движения по трассам, однако не везде была возможность оперативно выгрузить товары из-за проблем с расчисткой подъездных путей. На следующей неделе ожидаем полностью заполнить магазины ассортиментом», — рассказали изданию в пресс-службе X5 Group.

В ПАО «Магнит» ответили, что нехватка товаров возникла из-за ограничения движения грузового автотранспорта в связи с неблагоприятной погодой ранее в январе. При этом, заверили в компании, в распределительных центрах присутствует необходимый запас продукции в ассортименте. В «Ленте» также сослались на погодные условия и заверили, что куриное мясо, яйца, овощи и фрукты представлены в магазинах в «достаточном» объеме.

Курица начала исчезать из магазинов в российских регионах с начала года. С пустыми полками столкнулись, в частности, жители Екатеринбурга, Самары, Челябинска и Ульяновска. Крупнейшая розничная сеть Х5 (бренды «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик») объяснила это перебоями с доставкой из-за аномальной погоды.

Ситуация с курятиной очень чувствительна для россиян. Это самое дешевое мясо, и его отсутствие в продаже воспринимается очень остро. Тем более, что в прошлом году курица оказалась одним из наиболее подорожавших товаров: 27,7% (с начала года по 25 декабря). Чтобы остановить рост цен, правительство на этот год обнулило пошлины на ввоз 140 тыс. т куриного мяса.