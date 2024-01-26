Завтра в Беларуси пройдет репетиция централизованного экзамена 1 26.01.2024, 13:59

Зарегистрировались 55,2 тысячи учащихся.

На субботнее испытание зарегистрировались 55,2 тысячи учащихся, сообщает пресс-служба Министерства образования.

В ведомстве напоминают, что в пункт РЦЭ необходимо прибыть не позднее, чем за 30 минут до старта.

Начало испытаний в 11.00.

При себе необходимо иметь паспорт и пропуск.

В Минобре отметили, что структура и сложность тестов при проведении репетиции централизованного экзамена будут полностью соответствовать структуре и сложности тестов, которые предложат на ЦЭ и ЦТ в 2024 году.

Репетиционное испытание пройдет на выбор по следующим дисциплинам:

физика

математика

химия

биология

иностранный язык (английский, немецкий, испанский, французский, китайский)

история Беларуси

всемирная история (новейшее время)

география

обществоведение

белорусский язык

русский язык

Результаты будут известны в течение трех недель после сдачи.