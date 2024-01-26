Завтра в Беларуси пройдет репетиция централизованного экзамена

Завтра в Беларуси пройдет репетиция централизованного экзамена1
- 26.01.2024, 13:59
Зарегистрировались 55,2 тысячи учащихся.
На субботнее испытание зарегистрировались 55,2 тысячи учащихся, сообщает пресс-служба Министерства образования.
В ведомстве напоминают, что в пункт РЦЭ необходимо прибыть не позднее, чем за 30 минут до старта.
Начало испытаний в 11.00.
При себе необходимо иметь паспорт и пропуск.
В Минобре отметили, что структура и сложность тестов при проведении репетиции централизованного экзамена будут полностью соответствовать структуре и сложности тестов, которые предложат на ЦЭ и ЦТ в 2024 году.
Репетиционное испытание пройдет на выбор по следующим дисциплинам:
физика
математика
химия
биология
иностранный язык (английский, немецкий, испанский, французский, китайский)
история Беларуси
всемирная история (новейшее время)
география
обществоведение
белорусский язык
русский язык
Результаты будут известны в течение трех недель после сдачи.