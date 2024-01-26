Песков начал оправдываться из-за статьи Bloomberg об условиях мира с Украиной

Песков начал оправдываться из-за статьи Bloomberg об условиях мира с Украиной2
- 26.01.2024, 14:06
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Что сказал пресс-секретарь Кремля.
Сообщение агентства Bloomberg о якобы готовности России начать мирные переговоры с Украиной не соответствует действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ.
«Нет, это неправильное сообщение, оно абсолютно не соответствует действительности», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.
По словам представителя президента РФ, Москва все еще настаивает на том, чтобы Украина оставалась нейтральной страной. Кроме того, в Кремле не отказываются и от требований относительно невхождения Украины в состав НАТО.
По информации агентства Bloomberg, Москва посылает Вашингтону сигналы через посредников об открытости к переговорам по завершению войны в Украине. По словам источников издания, сигналы были поданы высокопоставленным американским чиновникам в декабре через неназванного посредника. По их словам, Москва готова рассмотреть отказ от требований по нейтральному статусу Украины и даже от позиции по невступлению Киева в НАТО в обмен на признание новых регионов российскими.