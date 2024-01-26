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Кто из знаков зодиака больше всего подвержен алкогольной зависимости?

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  • 26.01.2024, 14:11
  • 7,320
Кто из знаков зодиака больше всего подвержен алкогольной зависимости?

Их всего три.

Некоторые люди склонны к алкогольной зависимости. Астрологи отмечают, что чаще всего речь идет о представителях трех знаков зодиака.

Рыбы, Рак и Скорпион. Именно эти люди больше всего подвержены зависимости от алкоголя, передает «24 Канал».

Рыбы

Эти люди могут жить в воображаемом мире. Они очень уязвимы. Рыбы могут пытаться забыться в потреблении алкоголя.

Рак

Рожденные под этим знаком зодиака очень чувствительны. Они пытаются убежать от стресса и эмоциональных проблем. Алкоголь может помочь им расслабиться и успокоиться.

Скорпион

Скорпионы нередко ищут способы борьбы со своими эмоциями. Алкоголь может стать средством для упорядочения мыслей, а также снижения напряжения.

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