В Гомеле судят работника, который в одиночку остановил цех своего завода 26.01.2024, 14:25

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Иван Помесячный

Что о нем известно.

Работнику гомельского завода грозит до 10 лет за остановку производства. «Флагшток» рассказывает, что о нем известно.

В суде Советского района города Гомеля проходит рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего работника ОАО «Гомельский завод пусковых двигателей» Ивана Помесячного. Мужчину обвиняют в уничтожении, блокировании или модификации компьютерной информации, повлекших тяжкие последствия.

Из сообщения пресс-службы УВД Гомельского облисполкома известно, что 16 ноября 2022 года на одном из гомельских заводов по вине наладчика станков и манипуляторов был остановлен выпуск деталей. Работник удалил системные файлы и изъял модули памяти с программным обеспечением, из-за чего была остановлена работа 8 металлообрабатывающих станков с числовым программным управлением. Общий размер причиненного ущерба по данным следствия составлял более 55 тысяч рублей, что соответствовало особо крупному размеру. Мотивы, повлекшие работника заблокировать производственный процесс предприятия, не оглашались.

В ноябре 2022 года по горячим следам «Флагшток» сумел определить, что инцидент произошел в ОАО «Гомельский завод пусковых двигателей», и привел фотографию вероятного задержанного. Теперь эта информация нашла подтверждение в расписании судов.

Обвинения в отношении Ивана Помесячного строится на части 3 статьи 350 УК РБ, которая предполагает, что действия обвиняемого повлекли «крушение, аварию, катастрофу, несчастные случаи с людьми, отрицательные изменения в окружающей среде или иные тяжкие последствия». Максимальное наказание по данной статье — 10 лет лишения свободы.

За год до инцидента Иван Помесячный был одним из героев публикации газеты «Советский район». Сообщалось, что он учился в Гомельском автомеханическом колледже, затем окончил факультет машиностроения Мозырского педуниверситета, сменил несколько мест работы.

Помимо работы наладчиком на заводе Иван Помесячный зарабатывал на жизнь свадебным фотографом. Также пробовал себя в монтаже клипов и написании песен.