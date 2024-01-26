Politico: ЕС готовит «ядерный вариант» наказания для Венгрии 2 26.01.2024, 14:25

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Орбан получил «черную метку» из-за Украины.

Дела в Венгрии пойдут не лучшим образом, если она попытается помешать европейским лидерам, которые встретятся на следующей неделе, чтобы одобрить жизненно необходимую помощь Украине в размере 50 миллиардов евро, пишет Politico со ссылкой на европейского чиновника.

«После многих лет мягкого подхода к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, на этот раз европейские дипломаты дают понять, что «ядерный вариант» – изгнание Будапешта из процесса голосования в ЕС – больше не является немыслимым, если он ставит под угрозу безопасность Украины, страны-кандидата на вступление в ЕС», – говорится в публикации.

Отмечается, что это может произойти, если ЕС применит так называемую статью 7 – самую серьезную политическую санкцию против страны-члена, которая предусматривает приостановление ее права голоса при принятии решений ЕС.

Пять европейских чиновников и дипломатов заявили, что другие страны блока готовы выступить против Будапешта, что стало бы историческим шагом.

«Если Орбан снова заблокирует соглашение о бюджете и 50 миллиардов евро для Украины на февральском саммите, использование статьи 7 для лишения Венгрии права голоса может стать реальным вариантом», – сказал изданию один из дипломатов ЕС.

Журналисты подчеркивают, что на протяжении многих лет Евросоюз пытался сдерживать демократический откат Венгрии, прекращая оказывать ей помощь. В ответ Орбан использовал тактические вето на широкий спектр европейских документов.

«Очевидно, что главы государств и правительств устали от Орбана. Пришло время Орбану осознать, что угроза статьи 7 уже существует», – сказал профессор европейской политики в Левенском университете Стивен Ван Хекке.

В то же время некоторые страны опасаются ссылаться на статью 7, они считают, что в будущем могут столкнуться с подобной проверкой по вопросам верховенства права у себя дома.

Со своей стороны к специальному саммиту 1 февраля некоторые лидеры ЕС и Еврокомиссия пытаются вернуть Орбана, а не отталкивать его еще больше угрозой статьи 7. Франция, например, в последнее время воздерживалась от публичной критики Орбана.

В декабре 2023 года скандальный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето в помощь Украине в виде €50 млрд от Европейского союза. В блоке тогда пообещали найти способ поддержать Украину.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс надеется, что все 27 стран-членов ЕС уже в ближайшее время могут достичь консенсуса относительно утверждения средств для Украины.