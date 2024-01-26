В Березино бухгалтер предприятия в течение 13 лет получала незаконную доплату к зарплате 1 26.01.2024, 14:45

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Оказалось, руководство за перечислениями денег не следит.

42-летний бухгалтер предприятия ЖКХ в Березино в течение 13 лет получала незаконную доплату к зарплате. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Уточняется, что с 2009 по 2022 год женщина начисляла себе повышенный аванс. В первый раз она пообещала своему начальнику, что потом вычтет сумму аванса из зарплаты, но не сделала этого. Оказалось, руководство за перечислениями денег не следит, поэтому бухгалтер стала поступать так регулярно. Таким образом женщина получала каждый месяц лишние суммы от 100 до 800 руб. Всего за указанный период на ее карточку пришли «дополнительные» 80 тыс. руб.

Подобную махинацию обнаружили только осенью 2022 года во время проверки. Та же проверка показала, что главбух в организации также незаконно начисляла к своей зарплате «дополнительные» суммы. По фактам мошенничества обеих ждет уголовная ответственность.