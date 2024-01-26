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Уникальная операция: как украинский наземный дрон взорвал мост РФ

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  • 26.01.2024, 14:54
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Уникальная операция: как украинский наземный дрон взорвал мост РФ

Появились новые подробности.

В сети появилось полное видео, на котором бойцы Вооруженных сил Украины с помощью наземного дрона разрушили мост российских оккупантов на Донецком направлении. Видеокадры опубликовал журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале в пятницу, 26 января.

Видео начинается с того, что военные проводят возле наземного четырехколесного дрона последние приготовления к его запуску. После этого беспилотный летательный аппарат-разведчик сопровождает колесную платформу и фиксирует ее перемещение с высоты птичьего полета.

Дрон преодолел 4 километра, чтобы оказаться в тылу армии РФ и перерезать ей логистическую «артерию». Для того, чтобы добраться до цели и подорвать сооружение, оператору потребовалось преодолеть путь через поле. Тут наземный дрон показал хорошую маневренность: военный вовремя успел изменить направление его движения, когда на пути колесной платформы оказался неразорвавшийся боеприпас.

После этого оператор беспилотника направил наземный дрон в тоннель, где тот подорвал бетонные опоры моста. После взрыва дорожное сооружение окутал густой дым. Отметим, что эта проведенная украинскими бойцами операция — первая фиксация работы тяжелого наземного дрона.

В июле 2023 года СМИ писали о том, что украинский военный изобрел «невидимый» наземный дрон, который взрывает даже танки ВС РФ. Дрон перемешается с помощью четырех колес и внешне похож на игрушечную машину. Основное преимущество «Сирка» в том, что российские РЭБ не могут его обнаружить.

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