Только самые внимательные найдут собаку среди кошек на забавной картинке 2 26.01.2024, 14:58

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На разгадку есть 5 секунд.

Общение с домашними животными очень полезно для нашего мозга, убеждают ученые. Оно помогает снять стресс и поддержать когнитивные навыки на достаточно высоком уровне. Так же полезно и регулярное решение головоломок.

OBOZ.UA публикует картинку, которая одновременно является головоломкой и полна изображений милых животных. Задачей здесь является, любуясь пушистыми котиками, найти также единственную собаку. В идеале нужно сделать это за 5 секунд.

Итак, помилуйтесь этой идиллической сценой – счастливая женщина вяжет теплый шарф в окружении множества мурлык. Они общаются между собой, забавляются и спят. Но между ними притаился один веселый пес. Сможете ли вы отыскать его за столь короткий период времени?

Поставьте таймер и попробуйте проверить себя. Но имейте в виду, что 5 секунд – это результат действительно искусных любителей головоломок, которые тренируются решать их каждый день. Если вы не столь хорошо справляетесь с такими задачами, дайте себе немного больше времени. рассматривайте изображение, пока не найдете правильный ответ. Так вы получите двойную пользу. Во-первых, помилуетесь изображением животных, что позволяет улучшить настроение и снизить стресс, во-вторых, получите стимуляцию центра вознаграждения, когда наконец справитесь с заданием. Поэтому не сдавайтесь и продолжайте игру.

Если же собака все никак не находится, тогда вот вам подсказка. На картинке ниже она обведена кружочком.