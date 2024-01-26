В Беларуси запретили продавать ряд китайских товаров
- 26.01.2024, 15:12
Что в списке?
В начале 2024 года в реестр опасной продукции внесли ряд товаров, произведенных в Китайской Народной Республике. Журналисты myfin.by посмотрели, какие товары попали в список и что стало причиной их запрета.
Одежда и обувь
В этом году специалисты Госстандарта выявили китайскую одежду и обувь, которая не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза.
Так, в январе под запрет попали женские брюки марки Jin Yao Dai. Они не соответствуют стандартам воздухопроницаемости.
Также реестр опасной продукции пополнила детская обувь:
полуботинки для мальчика торговой марки Bessky;
ботинки детские торговой марки «М+Д»;
ботинки детские торговой марки «МИКАСА».
Основная претензия к ботинкам «М+Д» и «МИКАСА» – применение в обуви для детей малодетской группы недопустимой подкладки из текстильных материалов с вложением химических волокон более 20% (фактически материал подкладки – 100% полиэстер во всех ботинках). Наличие недопустимой подкладки отмечено и в полуботинках Bessky.
Кроме того, в список попала и другая продукция различных производителей: например, детские носки и колготки.
Игрушки
В начале этого года в реестр опасной продукции внесли ряд китайских игрушек и ввели запрет их реализации.
В список вошли:
коляска для кукол;
музыкальная утка;
музыкальный кактус;
мыльные пузыри;
детский набор «Фигуры» и др.
К примеру, мыльные пузыри не соответствуют требованиям по показателю «интенсивность запаха», а музыкальные игрушки – по показателю «эквивалентный уровень звука».
Электротехническая продукция
Довольно часто в реестр опасной продукции попадает осветительное оборудование, произведенное в Китае. В частности, под запрет попали светильники торговых марок Rilon Lighting, Reluce, In Home, Feron, Smartbuy, Ecola и др.
В основном в продукции не обеспечивается необходимый уровень изоляционной защиты. В отдельных изделиях отсутствует необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока.
В перечень товаров, запрещенных к реализации, также вошли:
электровыжигатель по дереву;
светодиодная гирлянда;
FM-трансмиттер;
сварочный инвертор;
тепловентилятор;
сетевой блок питания и др.