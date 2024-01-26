В Беларуси запретили продавать ряд китайских товаров 26.01.2024, 15:12

Что в списке?

В начале 2024 года в реестр опасной продукции внесли ряд товаров, произведенных в Китайской Народной Республике. Журналисты myfin.by посмотрели, какие товары попали в список и что стало причиной их запрета.

Одежда и обувь

В этом году специалисты Госстандарта выявили китайскую одежду и обувь, которая не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза.

Так, в январе под запрет попали женские брюки марки Jin Yao Dai. Они не соответствуют стандартам воздухопроницаемости.

Также реестр опасной продукции пополнила детская обувь:

полуботинки для мальчика торговой марки Bessky;

ботинки детские торговой марки «М+Д»;

ботинки детские торговой марки «МИКАСА».

Основная претензия к ботинкам «М+Д» и «МИКАСА» – применение в обуви для детей малодетской группы недопустимой подкладки из текстильных материалов с вложением химических волокон более 20% (фактически материал подкладки – 100% полиэстер во всех ботинках). Наличие недопустимой подкладки отмечено и в полуботинках Bessky.

Кроме того, в список попала и другая продукция различных производителей: например, детские носки и колготки.

Игрушки

В начале этого года в реестр опасной продукции внесли ряд китайских игрушек и ввели запрет их реализации.

В список вошли:

коляска для кукол;

музыкальная утка;

музыкальный кактус;

мыльные пузыри;

детский набор «Фигуры» и др.

К примеру, мыльные пузыри не соответствуют требованиям по показателю «интенсивность запаха», а музыкальные игрушки – по показателю «эквивалентный уровень звука».

Электротехническая продукция

Довольно часто в реестр опасной продукции попадает осветительное оборудование, произведенное в Китае. В частности, под запрет попали светильники торговых марок Rilon Lighting, Reluce, In Home, Feron, Smartbuy, Ecola и др.

В основном в продукции не обеспечивается необходимый уровень изоляционной защиты. В отдельных изделиях отсутствует необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока.

В перечень товаров, запрещенных к реализации, также вошли:

электровыжигатель по дереву;

светодиодная гирлянда;

FM-трансмиттер;

сварочный инвертор;

тепловентилятор;

сетевой блок питания и др.