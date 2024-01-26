Путин открыл ящик Пандоры Сергей Корсунский, ZN.UA

26.01.2024, 15:13

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Некоторым прогнозам лучше не сбываться.

Некоторые прогнозы лучше бы не сбывались. В конце прошлого года было вполне очевидно, что год грядущий будет крайне тяжелым, даже переломным с точки зрения формирования будущего мирового порядка. Но то, какими темпами начали разворачиваться события уже в январе, превосходит ожидания даже для пессимистичного сценария.

Новый год начался с невиданной ракетной атаки на Украину, во время которой из десяти «Кинжалов» были сбиты десять, но жертв и разрушений избежать не удалось. В Японии произошло сверхмощное и разрушительное землетрясение, последствия которого еще долго будут предметом внимания правительства этой страны. Тем не менее в Киев прибыла министр иностранных дел Ёко Камикава, и в этом году она стала первой, кто словом и делом поддержал Украину. Целый ряд визитов на высшем уровне, заключение соглашения по безопасности с Великобританией, новые пакеты помощи и еще более четкое понимание недоговороспособности Путина и его клики — все это должно стать факторами стабилизации на фоне эпохи выборов, в которую вступило человечество. К счастью, первые выборы — на Тайване — состоялись, и успешно, но Китаю все же удалось уменьшить дипломатический вес Тайваня, переманив Республику Науру на свою сторону.

Значительно хуже события развиваются на Ближнем Востоке, в Южной Азии и других регионах. Хуситы атаковали транспортные корабли в Красном море и получили ответ в виде ракетных ударов США и Британии. Теперь они заявляют, что американские и британские корабли являются законными целями для их иранских ракет. Иран обстрелял сначала Ирак, а потом Пакистан, и получил встречный авиационно-ракетный удар по своей территории, после чего решил пока деэскалировать. Аргентина отказалась вступать в БРИКС, а (почему-то) Южная Африка подала против Израиля иск в Международный уголовный суд, обвиняя еврейское государство в геноциде. В то же время ХАМАС не прекращает атак на ЦАХАЛ, в США продолжается жесткое противостояние между президентом и Конгрессом, а Трамп в то же время достаточно успешно прокладывает путь к номинации в кандидаты на выборы президента США от республиканцев. В Эквадоре — фактическое положение гражданской войны с наркобаронами, а Северная Корея обстреляла один из островов Южной и заявила, что Республику Корея надо признать в Конституции КНДР врагом номер один и определить ее полную оккупацию основной целью.

Демоны агрессии из ящика Пандоры, который открыл Путин, как и ожидалось, довольно быстро расползаются по миру. Во времена научного коммунизма советских людей учили, что природа обществ, по Марксу, соответствует формуле «общественное бытие определяет сознание». Если бы это было так, то потоки российских нечистот должны были бы смыть великорусский империал-шовинизм в ближайшее болото, а хронический голод населения Северной Кореи — иметь следствием сомнения в яркости лучей учения Чучхе. Возможно, тезис Маркса оправдывается в демократиях. Но в странах новой оси зла все наоборот. У Франциско Гойи есть знаменитый офорт, фабула которого — сон разума рождает чудовищ. Это испанская пословица точно характеризует положение вещей «за поребриком», севернее 38-й параллели, в Йемене, где, как говорят специалисты, 90% населения употребляют кат — наркотическое растение, и в других членах «альянса хаоса». Невозможно постичь логику этих режимов, которые могли бы существовать еще долго, если бы оставались внутри своих границ. Один из наглядных примеров — Афганистан. Но разжигание собственного сознания ошибочными представлениями об окружающем мире и своем месте в нем побуждает их к действиям, которые в конце концов приведут к катастрофическим последствиям. Один из наглядных примеров прошлого — нацистская Германия, а современности — Россия. Вопрос в том, когда именно катастрофа произойдет и сколько это будет стоить человечеству.

Частью японской культуры является умение «читать воздух» (kuuki o yomu), то есть понимать невербальную коммуникацию другого человека или группы людей. В самых важных случаях, например, отношения к войне или национальной идее, такой «воздух» охватывает все общество и превращается в общепринятое понимание, не нуждающееся в словах или объяснениях. Оно становится неотъемлемой частью общественного договора. Для посторонних людей особенно важно уметь чувствовать энергию, связанную с «воздухом», расшифровывать намерения и ожидания общества, чтобы не попасть в переплет.

Похожая ситуация — в международных отношениях. В мировом «воздухе» пахнет большой войной, имеющей потенциал выйти за пределы не только Украины, но и Европы, если игрища в популизм и попытки заигрывать с бандитами во время нападения затянутся. Волна показательных выступлений российских «консервов», в течение нескольких недель убеждавших узкий круг ограниченных пропутинских лиц в том, что «надо договариваться», сейчас откатилась, а эффективное превращение крейсера «Москва» в авианосец в который раз продемонстрировало ошибочность мнения некоторых «аналитиков» «РЭНД Корпорейшен», что предоставление оружия Украине ничего не изменит. Не удивительно, что читать «воздух» не умеет не только Лавров, выдавший очередную порцию «многополярности» и «бриксовщины» во время итоговой пресс-конференции об «успехах» российской дипломатии, но и некоторые представители ранее уважаемых мозговых центров. Таких японцы несколько презрительно называют КУ — kuuki ga yomenai, или «неспособные читать воздух», и не приглашают в приличные компании. Пусть Лаврову об «успехах» расскажут российские ФСБ-дипломаты из посольства РФ в Токио, мечтающие сейчас выйти из своей штаб-квартиры, замаскированной под дипломатическое представительство, хотя бы в ближайший магазин дешевых товаров. Потому что больше никуда не зовут.

Маленькие победы непременно приведут к большой — закон перехода количества в качество никто не отменял. Как невозможно отменить и особенность человеческой психики, согласно которой легче поддерживают победителей, тех, кто не опускает рук и не теряет надежду. Каждый локальный успех на поле боя, каждый сбитый «Кинжал» или А-50, каждая демонстрация живой украинской культуры, каждая победа наших невероятных спортсменов — все это работает на формирование правильного «воздуха». Достаточно раз увидеть овации японской публики, которая, будем откровенны, не ощущает дефицита в выступлениях исполнителей высшего уровня из вполне мирных мировых столиц культуры, на концертах ансамбля имени Вирского, балета Национального театра оперы и балета или оркестра Киевской филармонии, чтобы понять это.

Сейчас в воздухе — выборы в РФ и временный бюджет в США, которого хватит только до 8 марта. Несложно спрогнозировать очередной залп заказных материалов в некогда уважаемых американских изданиях, новые откровения кремлевского карлика о том, что «цели достигнуты» и «все идет по плану», как и то, что он будет защищать замороженные российские активы от конфискации. Он действительно считает всех остальных группой недоразвитых лиц, не имеющих воли действовать. Крайне важно, чтобы он ошибся, и сейчас нет никаких оснований считать иначе. Европа тоже хочет прийти к своим выборам со щитом, а не на щите, и нет другого варианта, кроме как выполнить все, о чем договаривались. Путину все же удалось разбудить уже хорошо усыпленный ужас мировой войны, и только диктаторы оси зла не понимают последствий.

22 ноября 1963 года президент США Джон Кеннеди находился в предвыборной поездке в Далласе. Там он стал жертвой нападения и был убит по дороге на предвыборный митинг, где собирался выступить с важной речью. Ее текст лежал сложенным во внутреннем кармане пиджака. Там были такие слова: «Наконец мы должны понять, что нация за границей не может быть сильнее, чем дома». Стоит считать, что после Карибского кризиса он имел все основания для такого вывода. Об этих словах должны помнить сейчас во многих столицах стран, где должны состояться выборы и не прекращаются попытки расшатать внутренние конфликты в условиях угрозы внешнего. Путину и его окружению кажется, что они создают «воздух». На самом деле они его только портят. Смрад блуждает по Европе, смрад путинизма, и хорошо, что среди лидеров альянса демократий все меньше тех, кто не умеет читать.

Сергей Корсунский, ZN.UA