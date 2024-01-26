Видео поиска просрочки в магазине известной сети в Гомеле вызвало скандал 26.01.2024, 15:14

Нашли не только плесень.

Видео покупателя из гомельского магазинов одной из крупнейших торговых сетей Беларуси, магазина «Евроопт» за несколько дней набрало в TikTok более 750 тыс. просмотров и более тысячи возмущённых комментариев, пишет telegraf.news. Всё дело в том, что автор видео, не прилагая особого труда, за один поход за покупками наглядно показал сразу несколько нарушений — просроченные товары, товары без указания срока годности и даже потенциально опасные для здоровья, покрытые плесенью продукты.

Автор записи, который под ником ne_ochen_vkusno публикует на своей страничке в TikTok видео очевидных нарушений в различных магазинах Гомеля, вначале продемонстрировал «безлимитный окунь», который выложили на прилавки с привлекательной скидкой, однако, без чёткого указания срока годности. Это является нарушением требований законодательства, поскольку не даёт покупателю точной информации о свежести продукта.

Далее на прилавке с хлебобулочными изделиями мужчина заметил ещё одно нарушение, очевидное невооружённым взглядом: на наборе булочек, уложенных в заводскую упаковку, оказалась плесень. По словам автора видео, это могло произойти из-за «нарушения целостности упаковки». Причём «проблемной» (именно так о ней отозвалась сотрудница магазина, которой мужчина указал на нарушение) оказалась практически вся партия — продавцам пришлось снимать товар с продажи и оформлять возврат производителю.

«Магазин для кого? Для людей, не для животных. Мы ж не животные, мы люди. Мы хотим свежее кушать», — поучал мужчина на видео работницу магазина.

Отметим, что требованию внимательного покупателя продавцы действительно убрали с прилавка просроченную продукцию. Тем не менее, многочисленные видео на страничке гомельчанина наглядно демонстрирует, что покупателям следует быть внимательными и проверять срок годности товаров во всех магазинах, а не только в сети «Евроопт».

Так, на других видео этого же пользователя есть примеры из других магазинов Гомеля — просроченной мойвы из магазина «Аркада», хлеба с плесенью из магазина «Дионис» и просроченной говядины из «Копеечки».

Впрочем, судя по комментариям под видео, эта проблема не ограничивается один областным центром — с ней сталкиваются покупатели по всей Беларуси.

При этом часть зрителей встала на сторону продавцов, оправдывая их нежелание по собственной инициативе и своевременно убирать продукцию с заведомо истекшими сроками годности требованиями, которые к ним предъявляют работодатели.

«Не секрет, что продавцов еще заставляют выкупать просрочку», — написал один из пользователей.

«Вы предложите штат работников увеличить и з/п поднять работникам. К руководству организации предъявите претензии, чтобы создали условия для работы», — попытался другой зритель переложить ответственность за просрочку на полках магазинов на их владельцев.

Однако тех, кто поддержал автора видео, который публично озвучил эту проблему, в комментариях было всё же больше. Некоторые и вовсе предложили сделать такие «проверки» силами «интернет-активистов» регулярными, чтобы «навести порядок» в сфере торговли.

«Нужно добровольцев найти,и прикрепить к ним разные магазины !!!!!Что бы так ходили и проверяли !!!! А то продавцам «НЕКОГДА»!!!», — эмоционально предложил один из комментаторов.