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Украинский спецназ совершил дерзкий налет на опорный пункт РФ и взял пленных

  • 26.01.2024, 15:20
  • 3,226
Украинский спецназ совершил дерзкий налет на опорный пункт РФ и взял пленных

Боевая группа ВСУ подошла вплотную к противнику с тыла.

В пятницу, 26 января, Силы спецопераций ВСУ сообщили, что операторы 8-го отдельного полка ССО совершили удачный налет на опорный пункт противника на Донецком направлении.

В Telegram-канале ССО сообщается, что боевая группа действовала быстро и слаженно.

В ССО рассказали, что пока одна часть операторов отвлекала врага огнем из RGP-40, другая — подошла вплотную к противнику с тыла.

В результате воины ССО зачистили опорный пункт, двух оккупантов взяли в плен.

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