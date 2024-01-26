Украинский спецназ совершил дерзкий налет на опорный пункт РФ и взял пленных 26.01.2024, 15:20

3,226

Боевая группа ВСУ подошла вплотную к противнику с тыла.

В пятницу, 26 января, Силы спецопераций ВСУ сообщили, что операторы 8-го отдельного полка ССО совершили удачный налет на опорный пункт противника на Донецком направлении.

В Telegram-канале ССО сообщается, что боевая группа действовала быстро и слаженно.

В ССО рассказали, что пока одна часть операторов отвлекала врага огнем из RGP-40, другая — подошла вплотную к противнику с тыла.

В результате воины ССО зачистили опорный пункт, двух оккупантов взяли в плен.