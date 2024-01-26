Неадекватный российский турист напал на парикмахера в Таиланде 6 26.01.2024, 15:34

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Из-за челки.

Новый скандал произошел с российским туристом на популярном курорте – Таиланде. Во время посещения парикмахерской барбер отрезал ему челку, которая, учитывая бурную реакцию, была едва ли не самой большой драгоценностью. Россиянин сильно разозлился и отомстил своему «обидчику».

Похоже, из-за злобы турист забыл, что русский язык за пределами его родной страны почти никто не знает, поэтому он ругался всеми пришедшими на ум словами, с надеждой, что его поймут. Впоследствии турист решил, что не один он должен страдать от отсутствия челки, поэтому сбрил часть волос парикмахеру. Как сообщают росСМИ, таец подал заявление в полицию, а обидчика объявили в розыск.

Оказалось, что из-за дефицита словарного запаса, турист не смог объяснить, какую именно стрижку он желает, а лишь показал на себе, какую длину хотел оставить. В видео с камер видеонаблюдения, заметно, что предпочтения российского клиента похоже не приняли во внимание.

«Вот ар ю дуинг [что ты делаешь] наф*г? Ты еб**, что ли, где моя челка, бл**? Ю крейзи мазафака [ты сумасшедший плохой человек], ай шоу ю [я тебе показываю], вот зе фак?», – бурно высказался россиянин.

Затем он взял в руки триммер и сбрил часть волос барберу. «Иди, наслаждайся», – произнес свои последние слова недовольный турист перед тем, как уйти.

Что интересно, за весь бурный монолог клиента, парикмахер не проронил ни слова и стоял, почти не двигаясь. Впоследствии он подал заявление в полицию за клевету.

Его стрессоустойчивость заценили интернет-пользователи в соцсети Х. «Я восхищен стрессоустойчивостью барбера, он стоял так, будто такое каждый день происходит: «Ну е мое, только волосы с прошлого раза отросли!», «Барбер стоит и смотрит, и глаза такие добрые. А мог бы и бритвочкой полоснуть!».

Россиянин также получил «приятностей» от комментаторов: «А потом удивляются, почему их нигде не любят, не уважают», «Говорить не умеет клиент, а виноват у него барбер», «Этот кретин даже не представляет, насколько сильно он испортил репутацию русскоязычных в Тае».