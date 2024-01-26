«Я люблю комфорт, а Португалия его обеспечивает» 26.01.2024, 15:50

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Белоруска рассказала о плюсах и минусах жизни на краю Европы.

Яна (имя изменено, контакт есть в редакции) переехала с мужем и двумя детьми в Португалию в августе. До этого семья год прожила в Грузии, а на край Европы перебралась транзитом через Польшу.

Собеседница портала tochka.by признается, что это достаточно утомительный процесс. Но дети, испытавшие все тяготы лишений при релокации в Батуми, этот переезд перенесли намного проще. А привыкать к новому месту помогает цивилизованное окружение.

Испытать судьбу

В Грузии есть свои прелести: крутая природа и душевные люди, но эта страна не устроила нашу героиню по многим бытовым вопросам.

Польша стала одним из вариантов быстрого переезда в Европу. Но и в этой стране супруги-айтишники решили не задерживаться. Выбрали Португалию – просто потому, что никогда там не были. Если случилось так, что пришлось релоцироваться, белорусы решили «попробовать» максимально неизведанную страну.

Помимо прочего, наших героев привлекали большее количество теплых дней и возможность пожить у океана. Решение может показаться спонтанным, но с конкретным местом жительства определялись объективно: выбрали не Лиссабон или Порту, а Брагу – третий по численности город Португалии.

Он находится на равном удалении от большой воды и гор (в 50 минутах езды в разные стороны). Это позволяет активно менять локации для путешествий.

Местные горы в чем-то уступают грузинским. Но сравнивать их в любом случае некорректно: все равно красиво и легко добраться.

При этом в городе нет такой влажности и сырости, как на побережье. То есть ниже вероятность распространения плесени и простудных заболеваний.

А еще в Браге работает международная школа с обучением на английском языке. Поэтому дети смогут продолжить учебу в любой точке мира, где есть подобные учреждения.

Сколько стоит жилье в Португалии?

Недвижимость в Португалии дороже грузинской, но качественнее. Правда, оперативно найти подходящую квартиру оказалось сложно.

В итоге наши герои арендовали жилье в закрытом кондоминиуме на три многоэтажки с бассейном. Квартира площадью 130 «квадратов» – гостиная с кухней и три отдельные комнаты – обходится в €1600 в месяц.

Плюс «коммуналка» (электричество и вода): €100 летом и €130 зимой за счет активного обогрева. По словам Яны, для этого им вполне хватает кондиционера. В Грузии при прочих равных было не так комфортно.

Продукты дороже, но есть все

Продуктовая корзина в Португалии по ценам сопоставима с грузинской, а значит, «тяжелее» белорусской.

«Я люблю комфорт. Португалия его обеспечивает: предоставляет набор любимых продуктов – без жирного, соленого, переперченного. Конечно, есть рыба и морепродукты. Хотя не скажу, что цены на них низкие», – отмечает собеседница.

Но она подчеркивает, что может найти все необходимое в любом магазине, даже в самом маленьком у дома.

Нет проблем и с гастрономической ностальгией. В городе работают русский и украинский магазины, где можно купить привычные продукты, но, конечно, по более высокой цене.

В ожидании семейного доктора

Глобально с португальской медициной, к счастью, белорусам сталкиваться не приходилось. Яна понимает, что многие нюансы отпадут сами собой при окончательной легализации.

Пока она лишь однажды обратилась за помощью, еще имея на руках белорусскую страховку. Взаимодействие с отечественной компанией не порадовало.

В медучреждение собеседница попала с температурой и подозрением на ковид. К медперсоналу у нее не было никаких претензий. Администратор, медсестра и врач общими усилиями как могли преодолевали языковой барьер.

«Наверное, со стороны это выглядело смешно. Но тогда было не до смеха. Я два часа ждала решения страховой, можно ли мне сделать тест на коронавирус», – вспоминает Яна.

В итоге она была готова все оплатить, чтобы быстрее вернуться домой. Но медик взяла на себя ответственность, провела необходимую процедуру бесплатно (возможно, впоследствии сумму компенсировали по страховке).

От новых знакомых наша героиня узнала, что, как это принято в Европе, к ним прикрепят семейного доктора, когда уладятся все вопросы с документами.

Также белоруска собирается тщательно изучить существующие условия по медстрахованию и в перспективе обратиться к услугам телемедицины, которая позволит общаться с врачами практически в любое время суток.

Верно, но медленно

Вопрос документооборота – главный минус, с которым пришлось столкнуться в первые месяцы жизни в Португалии.

Айтишники из Беларуси без проблем оформили Digital Nomad (португальскую визу для «цифровых кочевников»). Но она действует только четыре месяца, поэтому практически сразу нужно подавать документы на ВНЖ.

Срок действия специальной визы уже истек. Но местные госструктуры лояльно относятся к тем, кто въехал в страну легально и ожидает затянувшееся оформление. Единственное – нельзя выезжать в другие страны ЕС, даже в Испанию.

Уже подходит и время для оформления налогового резидентства. Пока приходится задействовать грузинское ИП. Его, кстати, в свое время оформили очень быстро.

Яна уже обратилась к местному налоговому консультанту: готова платить, чтобы сберечь нервы. Но пока и это взаимодействие происходит крайне неторопливо.

Получив ВНЖ, нужно будет оформлять другие документы. Например, в течение трех месяцев необходимо заменить белорусское водительское удостоверение (международного образца), иначе придется сдавать экзамен на вождение.

Привыкнуть детям помогли одноклассники

Яна настроена на то, чтобы ее дети не отрывались от корней. Со временем, когда семья окончательно обустроится в каком-то месте, собеседница мечтает перевезти библиотеку, оставшуюся в Беларуси.

Школа, в которую ходят дети нашей героини, даже по португальским меркам дорогая. Обучение одного ребенка обходится в €510. Плюс €120 стоит питание – эту сумму пересчитывают на время пропусков (главное, предупредить).

Если семья решит, что останется в Португалии, белоруска планирует перевести детей в местную школу: либо государственную, либо частную, где ценник заметно меньше (€250–300).

Сейчас же она хорошо понимает, за что платит такие деньги. Во-первых, дети заметно улучшают английский язык и воспитываются в условиях мультикультуры. Во-вторых, одноклассники с подачи педагогов всячески помогли адаптироваться.

«Класс самоорганизовался и оказал моей дочке неимоверную поддержку. Около месяца ей постоянно вручали какие-то подарочки, всячески помогали, все время шли на контакт. Дочь едва ли не каждый день приходила домой с историей, что кто-то угостил печеньем или подарил куклу», – рассказала собеседница.

Ради интереса Яна посчитала количество национальностей детей, обучающихся в этой школе. Получилось 22, в том числе ребята из России, Украины и Беларуси.

Дети, живущие в окружении здравого смысла и не отягощенные комплексами, похоже, лучше взрослых знают, как важны мир и согласие.