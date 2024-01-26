Хорватия решила передать Украине роскошную супер-яхту Медведчука 2 26.01.2024, 15:53

Что будет с судном кума Путина?

Хорватия передаст Украине принадлежащую обвиняемому в госизмене экс-нардепу и куму президента РФ Путина Виктору Медведчуку яхту Royal Romance – соответствующее решение принял суд города Сплит. После оценки яхты ее планируют продать. Отплытие же арестованного судна из места стоянки не является попыткой спрятать его, чтобы не передавать Украине – напротив, разрешение на это дал суд. Цель – провести проверку технической способности, плавучести и работы двигателей.

Об этом сообщила глава Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) Елена Дума. Она отметила: для обеспечения законности при технической проверке за процессом наблюдал капитан порта с участием полицейских Хорватии.

«Государственным секретарем Министерства иностранных и европейских дел Республики Хорватия поставлено в известность о принятии Окружным судом г. Сплит решения передать судно Royal Romance Украине на основании запроса о международно-правовой помощи. Получены заверения, что Хорватия ожидает скорейшей передачи судна Украине. По мнению хорватской стороны, правовых препятствий для этого намерения не существует», – говорится в сообщении.

После получения судна, ориентировочной стоимостью 200 млн евро, АРМА намерено его продать. Если это удастся, подчеркнула Дума, то продажа «станет первым примером реализации арестованных активов, находящихся за границей».

Роскошная 5-палубная яхта Royal Romance протяженностью 92,5 метра была построена известной нидерландской судостроительной компанией Feadship

Что известно о яхте

Роскошная 5-палубная яхта Royal Romance протяженностью 92,5 метра была построена известной нидерландской судостроительной компанией Feadship. Она оборудована:

бассейном 4 на 12 метров;

лифтом.

Одновременно на яхте, переданной в судебном порядке в управление АРМА еще в апреле 2022 года, могут находиться 14 гостей. А также 22 члена экипажа.

У Медведчука новая яхта

Сам же обвиняемый в госизмене Медведчук уже после попадания в РФ (в результате обмена на пленных защитников Мариуполя) приобрел новую скоростную яхту. Стоимость судна оценивается почти в 9,6 млн долларов.

Его длина составляет 28 метров. На борту есть четыре каюты и восемь спальных мест, однако в целом на яхте может пребывать до 20 гостей. По данным журналистов, новая яхта Медведчука была спущена на воду в 2023 году. То есть судно абсолютно новое.