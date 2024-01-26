Водитель в Гродно придумал хитрый способ, как освободить место для парковки 26.01.2024, 16:03

При помощи ГАИ.

Житель Гродно пользуется ГАИ, чтобы освобождать себе место для парковки во дворе, сообщает «АвтоГродно».

Его хитрый способ раскрыл один из соседей. Он объяснил, что во дворах на улице Суворова очень мало места и припарковаться сложно. При этом там неподвижно на одном и том же месте всю зиму стоит FIAT, а вдоль дороги и боком к нему всегда ставит свою машину водитель BMW.

На днях, увидев, что место возле FIAT свободно, сосед решил припарковать таким же способом свой VW Golf. Однако спустя несколько часов ему позвонили из ГАИ и сказали, чтобы он срочно убрал автомобиль, потому что водитель FIAT не может выехать.

Мужчине пришлось перепарковать свой VW Golf. При этом он заметил, что FIAT никуда так и не уехал. Однако рядом с ним поставил свою машину водитель BMW.

Хозяин VW Golf понял, что машинами BMW и FIAT владеет один и тот же человек, поэтому естественно, на BMW в ГАИ он не жалуется.

«То есть владелец BMW, просто используя ГАИ, освободил для себя место на стоянке. Очень удобно», — возмутился владелец VW Golf.

В ГАИ прокомментировали ситуацию, отметив, что если FIAT стоит полгода и не используется (колеса спущены, коррозия, нет части элементов машины), то жильцы могут пожаловаться в свой УЖРЭП, тогда машину уберут. Если BMW стоит на проезде, можно позвонить в дежурную часть ГАИ, тогда в ситуации будут разбираться инспекторы.

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