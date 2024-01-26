В ТикТоке восхищаются минчанином, который едет в метро с кроликом 26.01.2024, 16:08

Но не все так однозначно.

Коротенькое видео из минского метро набрало за сутки более четырех миллионов просмотров. Герои этого ролика в тиктоке — один из пассажиров и его маленький друг.

На видео мы видим мужчину пожилого возраста, одетого неряшливо — выглядит, что он не имеет постоянного места жительства. Он сидит в вагоне метро, а возле него стоит серая коробка, украшенная бисером, пишет nashaniva.com.

В руках он держит рыжего кролика, которого тщательно расчесывает. Похоже, что животное очень важно для мужчины — он ласкает кролика и даже, кажется, разговаривает с ним.

Этот ролик на сегодня имеет более 4,1 миллиона просмотров, а под ним набралось более пяти тысяч комментариев на разных языках. Большинство из них — о восхищении отношениями кролика и его хозяина:

«У бедных людей самое большое сердце».

«Не знаю почему, но так мужчину жалко».

«Такую милую коробочку сделал для него, у меня аж сердце разрывается».

«Видно, что хочет для него лучшего, даже переноску сделал и украсил».

«Я сейчас плачу, у меня 23 января умер кролик, он был такой же».

Но не все комментаторы умиляются тем, что увидели в ролике:

«Этот кролик немного выглядит так, будто хочет сбежать».

«Я думала, у него нож в руках».

«Бедный кролик, он боится».

Среди комментаторов нашлись и те, кто сами видели этого мужчину в метро. Чаще всего упоминали станцию «Каменная Горка» — мол, именно там мужчина собирает милостыню.

Некоторые делятся мнением, что каждый раз, когда они видят мужчину, у него в руках разные кролики — мол, месяц назад его видели с черно-белым зверьком, а некогда и с крысами.

Похоже, что животные у мужчины на самом деле разные, но это потому что он не может создать для них надлежащие условия — он проводит много времени на лестнице в подземном переходе, а это не лучшее место для домашнего животного.

С другой стороны, пишут, что мужчина не кормит животных и курит возле них, и меньше чем за год у него умерли три крысы, мышка, двое котят, собака и три кролика.