Над Симоньян будут издеваться?3
- Телеграм-канал «Сеятель ветра»
- 26.01.2024, 16:41
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Дедушка старый, ему все равно.
Ничего необычного, просто пропагандистка и чиновница Маргарита Симоньян выразила надежду, что над осужденной Дарьей Треповой будут издеваться в тюрьме другие заключенные.
Видишь ли, Симоньян. Дедушка старый, ему все равно. Он в скором времени одряхлеет и умрет, а ты останешься. И смотри, чтобы «все вытекающие» не наступили для тебя самой. Земля ведь круглая, а диктаторы не вечны
Телеграм-канал «Сеятель ветра»