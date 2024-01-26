Над Симоньян будут издеваться? 3 Телеграм-канал «Сеятель ветра»

26.01.2024, 16:41

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Дедушка старый, ему все равно.

Ничего необычного, просто пропагандистка и чиновница Маргарита Симоньян выразила надежду, что над осужденной Дарьей Треповой будут издеваться в тюрьме другие заключенные.

Видишь ли, Симоньян. Дедушка старый, ему все равно. Он в скором времени одряхлеет и умрет, а ты останешься. И смотри, чтобы «все вытекающие» не наступили для тебя самой. Земля ведь круглая, а диктаторы не вечны

Телеграм-канал «Сеятель ветра»