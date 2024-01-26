Светлогорец снял с флагштока красно-зеленый флаг и повесил украинский 8 26.01.2024, 16:48

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Что было дальше?

Суд Светлогорского района вынес приговор жителю поселка Сосновый Бор Валерию Самсоненко, сообщает «Гомельская вясна».

41-летний Самсоненко приговорен к году колонии по статье 370 Уголовного кодекса (надругательство над государственными символами).

В ночь на 14 октября 2023 г. в центре Соснового Бора он снял с флагштока и выбросил в мусорку красно-зеленый флаг, а на его место прикрепил флаг Украины.

Валерия вскоре вычислили по установленной на здании сельсовета камере видеонаблюдения.

Валерий Самсоненко ранее работал в Светлогорском районном отделе по чрезвычайным ситуациям, но уволился оттуда.