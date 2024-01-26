закрыть
26 января 2024, пятница, 17:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Светлогорец снял с флагштока красно-зеленый флаг и повесил украинский

8
  • 26.01.2024, 16:48
  • 2,518
Светлогорец снял с флагштока красно-зеленый флаг и повесил украинский

Что было дальше?

Суд Светлогорского района вынес приговор жителю поселка Сосновый Бор Валерию Самсоненко, сообщает «Гомельская вясна».

41-летний Самсоненко приговорен к году колонии по статье 370 Уголовного кодекса (надругательство над государственными символами).

В ночь на 14 октября 2023 г. в центре Соснового Бора он снял с флагштока и выбросил в мусорку красно-зеленый флаг, а на его место прикрепил флаг Украины.

Валерия вскоре вычислили по установленной на здании сельсовета камере видеонаблюдения.

Валерий Самсоненко ранее работал в Светлогорском районном отделе по чрезвычайным ситуациям, но уволился оттуда.

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Безумие ради безумия
Безумие ради безумия Ирина Халип
Зачем Украина напоминает о своих исторических землях в РФ
Зачем Украина напоминает о своих исторических землях в РФ Владимир Фесенко
У Путина отпадет охота воевать
У Путина отпадет охота воевать Альфред Кох
Рвут сердце портреты похищенных
Рвут сердце портреты похищенных Наталья Радина