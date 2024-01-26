Агентов спецслужб Путина рассекретили благодаря доставке пиццы 26.01.2024, 17:03

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Все из-за нарушения одного правила.

Странная ситуация происходит в РФ, где государство пытается защитить информацию о своих агентах, а они же любезно предоставляют ее налево и направо

В Государственной Думе приняли закон об ужесточении наказания за утечку персональных данных и их незаконное использование, чтобы усложнить задачу для журналистов-расследователей. Государство пытается защитить агентов спецслужб, но те сами нарушают устав и раздают номера телефонов третьим лицам.

Представителям Службы внешней разведки (СВР), Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Главного разведывательного управления (ГРУ) запрещено заказывать доставку пищи со своих личных или рабочих номеров, особенно по месту работы. Но не все придерживаются этого правила, сообщает The Insider.

Агенты спецслужб нарушают устав ради пиццы

В расследовании источника, который ссылается на базу одного из доставщиков пиццы, говорится, что сотрудники спецслужб часто нарушают правила конспирации. Иногда им приходится дорого платить за раскрытие своих данных.

Так, в январе 2011 года в одном из многоквартирных домов Москвы, где квартиры были заселены преимущественно семьями сотрудников СВР, один из работников центрального аппарата, полковник Геннадий Амбарнов, выпал из окна.

За любовь к пицце поплатился и полковник Сергей Расторгуев, которого называли «легендой внешней разведки». По научным работам последнего до сих пор обучают сотрудников СВР, ФСБ и ГРУ.

Интересно, что в этом доме проживало 65 клиентов доставки пиццы. Причем большинство из них до сих пор трудится в спецслужбе. На такой оплошности пойманы не только «разведчики». Доставщикам пиццы известны персональные данные генерала таможенной службы Андрея Ляшкевича, офицера Управления научно-технической разведки СВР Олега Шугалея (правда, он додумался представиться Василием), дипломата Сергея Бутенко.

Преподаватели и учащиеся Академии ФСБ на Мичуринском проспекте тоже любят нарушать устав. И это при том, что с 2002 года в РФ запрещено сотрудникам этой службы заказывать пищу к месту работы. Так что днем преподаватели учат студентов основам конспирации, а после занятий любезно предоставляют доставщикам свои персональные данные. Причем некоторые делают это регулярно.

Среди «проштрафившихся» педагог по основам конспирации Михаил Степанов и инструктор по прыжкам с парашютом Сергей Дудин. Слушатели тоже стараются не отставать. Так, в базе доставки есть данные Петра Клюева из отдела ФСБ по Восточному округу и Артура Боронина, служащего в Управлении ФСБ по Северной Осетии.

Сотрудники спецслужб очень рискуют, заказывая доставку к себе домой. Ведь любой хакер сможет взломать базу и узнать нужную информацию, включая адрес, номер телефона и квартиры, даже код для входа в подъезд.