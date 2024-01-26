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В Барановичах на показательный суд над 20-летним парнем согнали школьников

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  • 26.01.2024, 17:14
  • 4,386
В Барановичах на показательный суд над 20-летним парнем согнали школьников

Фотофакт.

В средней школе № 17 в Барановичах рассматривали уголовное дело за кражу на сумму около 95 рублей. На показательный суд над 20-летним местным жителем привели школьников из старших классов, сообщает euroradio.fm.

Поздним вечером в одном из продовольственных магазинов города молодой человек забрал парогенератор, забытый его владельцем. Парня нашли. Суд Барановичского района и города Барановичи признал его виновным в совершении кражи и оштрафовал на 50 базовых величин (2000 рублей).

Подобные показательные суды в учебных заведениях проходят довольно часто. Нередко перед учащимися судят не за криминал, а за политические акции. Обычно такие выездные суды выносят молодым людям жесткие приговоры и их выводят из зала в наручниках. Штрафы бывают редко.

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