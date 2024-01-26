Многоходовочка 1 Телеграм-канал «Запретное мнение»

26.01.2024, 17:45

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Пока хозяину Кремля продолжают приносить папки с красивой статистикой, проблемы в РФ разрастаются.

Сообщается, что кадровый голод, охвативший РФ после начала «НеВойны», мобилизации и эмиграции сотен тысяч людей, установил новый рекорд.

Согласно независимому опросу Института экономической политики им. Гайдара (ИЭП), в январе 2024 года на недостаток квалифицированных специалистов пожаловались 47% руководителей промышленных предприятий.

Текущий показатель стал абсолютным рекордом за всю историю опросов с 1996 года.

Предыдущий максимум был зафиксирован в июле 2023 года. Тогда на дефицит кадров указали 42% промышленников. Позднее этот показатель был уточнён до 45% — столько респондентов оценивали занятость на своих предприятиях как недостаточную.

Острая нехватка рабочей силы становится ещё одной проблемой для российской экономики, которая и так испытывает серьёзные проблемы.

Пока Путину продолжают приносить папки с красивой статистикой (не имеющей к реальной жизни ни малейшего отношения), проблемы в РФ разрастаются, словно из рога изобилия.

Но решать их, разумеется, правящая элитка не собирается: лучше тысячный раз напомнить о тяжёлых временах (в которые она собственноручно страну и загнала) и призвать народ сплотиться (непонятно только, во имя каких идей).

«И счастливой не будет концовочка, Это — многоходовочка. Это — многоходовочка…»

Телеграм-канал «Запретное мнение»