закрыть
26 января 2024, пятница, 18:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Многоходовочка

1
  • Телеграм-канал «Запретное мнение»
  • 26.01.2024, 17:45
  • 3,934
Многоходовочка

Пока хозяину Кремля продолжают приносить папки с красивой статистикой, проблемы в РФ разрастаются.

Сообщается, что кадровый голод, охвативший РФ после начала «НеВойны», мобилизации и эмиграции сотен тысяч людей, установил новый рекорд.

Согласно независимому опросу Института экономической политики им. Гайдара (ИЭП), в январе 2024 года на недостаток квалифицированных специалистов пожаловались 47% руководителей промышленных предприятий.

Текущий показатель стал абсолютным рекордом за всю историю опросов с 1996 года.

Предыдущий максимум был зафиксирован в июле 2023 года. Тогда на дефицит кадров указали 42% промышленников. Позднее этот показатель был уточнён до 45% — столько респондентов оценивали занятость на своих предприятиях как недостаточную.

Острая нехватка рабочей силы становится ещё одной проблемой для российской экономики, которая и так испытывает серьёзные проблемы.

Пока Путину продолжают приносить папки с красивой статистикой (не имеющей к реальной жизни ни малейшего отношения), проблемы в РФ разрастаются, словно из рога изобилия.

Но решать их, разумеется, правящая элитка не собирается: лучше тысячный раз напомнить о тяжёлых временах (в которые она собственноручно страну и загнала) и призвать народ сплотиться (непонятно только, во имя каких идей).

«И счастливой не будет концовочка, Это — многоходовочка. Это — многоходовочка…»

Телеграм-канал «Запретное мнение»

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Безумие ради безумия
Безумие ради безумия Ирина Халип
Зачем Украина напоминает о своих исторических землях в РФ
Зачем Украина напоминает о своих исторических землях в РФ Владимир Фесенко
У Путина отпадет охота воевать
У Путина отпадет охота воевать Альфред Кох
Рвут сердце портреты похищенных
Рвут сердце портреты похищенных Наталья Радина