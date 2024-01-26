В ГАИ объявили масштабную отработку автодороги М-1 «Брест – Минск – граница РФ» 3 26.01.2024, 17:59

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Водителей и пешеходов возьмут на «особый контроль».

В нескольких областях Беларуси местные отделения Госавтоинспекции объявили о рейдах до конца недели и на понедельник, 29 января. В ГАИ предупредили, что, начиная с пятницы, 26-го, некоторых водителей и пешеходов возьмут на «особый контроль». И сообщили, что будут усиленно работать не только днем, но и ночью, пишет telegraf.news.

Минская область

С пятницы, 26 января, и по понедельник, 29 января, сотрудники ГАИ Борисовского РУВД усилят контроль на дорогах, сообщили в УВД Минского облисполкома.

Инспекторы проведут масштабную отработку автодороги М-1 «Брест – Минск – граница России» с использованием негласного и смешанного контроля, уточнили в УВД и добавили, что особое внимание уделят предупреждению ДТП в темное время суток – пешеходам без фликеров и выпившим участникам дорожного движения. Кроме того, по информации инспекции, будут усиленно отслеживать нарушения со стороны уязвимых участников движения, которые игнорируют ПДД.

Витебская область

Госавтоинспекция Витебска сообщила о том, что с 26 января начала отработку автодороги М-3 «Минск- Витебск» И уточнила, что отработка коснется Докшицкого и Лепельского районов.

«Будут проводиться рейдовые мероприятия с выставлением нарядов ДПС в местах и периоды времени, характеризующиеся наибольшей вероятностью совершения дорожно-транспортных происшествий», – рассказали в инспекции. И добавили, что «на особый контроль» возьмут как водителей, так и «уязвимых участников дорожного движения».

В ГАИ Витебщины уточнили, что повышенное внимание уделят выпившим водителям, бесправникам и нарушителям скоростных режимов.

Гродненская область

Госавтоинспекция Гродно сообщила, что с пятницы, 26 января, и по воскресенье, 28-го, отработает автодороги республиканского и местного значения.

«Усиленный контроль будет организован за водителями в состоянии алкогольного опьянения и водителями, не имеющими права управления. А также для предупреждения дорожно-транспортных происшествий по их вине», – уточнили в ГАИ. И добавили, что в период отработки будет организован негласный и смешанный контроль за дорожным движением.