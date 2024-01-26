Оккупант пожаловался на «стаи дронов с маткой» и развеселил Сеть 26.01.2024, 18:23

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При этом российский солдат заметно нервичал и заикался.

Российский оккупант пожаловался пропагандистам Кремля на «стаи дронов» во главе с «маткой», которые якобы атакуют военных РФ в Украине. В Сети высмеяли его рассказ, отметив, что у украинских защитников есть еще «дрон-отец», которого стоит бояться гораздо больше, пишет obozrevatel.com.

«Инновационные» технологии ВСУ оккупант описал в разговоре с пропагандистами кремлевских «Известий». При этом он заметно нервичал и заикался.

«Они (украинские военные. – Ред.) отправляют большое крыло с ретранслятором, который ретранслирует сигнал и под ним идет стая FPV-дронов, порядка десяти, матка летит выше на больших высотах, в небольшом, грубо говоря, диапазоне засечения. Выводит под ним она, проходит еще стая дронов, потом опускаются над позициями и начинают работать», – пожаловался военный армии РФ.

Слова захватчика не оставили равнодушными украинцев.

В комментариях пользователи пишут, что оккупант либо плохо выучил текст, либо выдал бред под воздействием наркотических веществ.

«Под кайфом еще не то увидишь», «Ну, и глючит их от кокса», «Так там еще отец есть», «Садись, три, недоучил», «Да и, честно говоря, рассказал без интонации», – шутят украинцы.