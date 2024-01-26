Украинские воины эффектно уничтожили «гордость российского оборонпрома» 2 26.01.2024, 18:57

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Иллюстративное фото

Яркие кадры.

Украинские воины на левобережье Херсонщины продолжают уничтожать вражескую технику. Не щадят они, в частности, российские новейшие танки Т-90 «Прорыв»: их операторы дронов атакуют с особым, нескрываемым удовольствием.

Как это происходит – на видео показал журналист Юрий Бутусов. Уничтожившие Т-90 воины напомнили, что, по версии Кремля, это детище российского оборонпрома является «лучшим танком в мире».

На опубликованных кадрах видно, как защитники методично наносят по танку удар за ударом, пока гордость российского оборонпрома не превращается в груду охваченного огнем металлолома. «Демилитаризовали» Т-90 до тех пор, когда он, судя по всему, восстановлению уже не подлежит.

При этом защитники не удержались от определенного издевательства над российским «величием»: видеоряд с уничтожением Т-90 они сопроводили аудио со встречи Путина с так называемыми российскими «военкорами» в июне прошлого года. Диктатор тогда с надменным и самодовольным видом нахваливал российский «Прорыв».

«Сейчас можно сказать, что Т-90 «Прорыв» – лучший танк в мире. Он как только на позицию выходит – все, там никому нечего делать. Дальше, точнее и защищенность выше», – заявил тогда Путин.

Однако ни украинские FPV-дроны на Херсонщине, ни американские БМП Bradley под Авдеевкой заявлений российского диктатора не слышали – и безжалостно и очень эффектно расправились с «лучшими в мире танками».