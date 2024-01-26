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Зеленский провел Ставку

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  • 26.01.2024, 19:18
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Зеленский провел Ставку
Владимир Зеленский

Обсуждали производство снарядов и дронов, Авдеевку и Купянск.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о проведении очередного заседания Ставки верховного главнокомандующего. Об этом он сообщил в Telegram.

По его словам, в заседании участвовали главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный, а также командующие группировками «Хортица», «Таврия», «Одесса» и «Приморье» Александр Сырский, Александр Тарнавский, Эдуард Москалев и Андрей Гнатов.

С военными обсуждалась ситуация в районах Авдеевки и Купянска, а также на Южном направлении.

К тому же поднимался вопрос снарядов, поиска новых контрактов, взаимодействия с партнерами относительно поставок помощи, а также постепенного наращивания собственного производства.

Кроме того, была тема дронов, работы над увеличением производства и дальности применения.

Зеленский заслушал доклад о защите прифронтовых и приграничных территорий, особенно от воздушных атак россиян. Глава государства поручил подготовить детальные планы дальнейшего прикрытия городов, громад и критических объектов.

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