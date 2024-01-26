В Австралии зафиксировали новый язык 26.01.2024, 19:23

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На нем разговаривают 350 человек.

Лингвисты задокументировали новый, по их мнению, язык, пишет IFL Science. Он развивается в отдаленном селе Ладжаману на севере Австралии. Его населяет народ варлпири.

Легкий варлпири, или варлпири рампака, – смешанный язык, созданный вследствие миксования элементов австралийского английского с варлпири (языка аборигенов, на котором говорят несколько тысяч коренных жителей Северной Австралии) и креольским английским.

Впервые о «новом языке» заговорили в 2005 году благодаря Кармел О'Шеннесси, профессора лингвистики Австралийского национального университета.

По ее словам, язык возник еще в 1970-1980-х годах, когда взрослые представители народа варлпири начали использовать английские или креольские слова. Но когда дети слышали эти предложения, то слова из разных языков сливались в один.

С годами система легкого варлпири только развивалась и даже успела стать родной для некоторых людей в Ладжаману. Сейчас на нем разговаривают примерно 350 человек, большинство из них – младше 40 лет. Все это ставит традиционный язык варлпири «под угрозу исчезновения».