Украина тайно отправила древние иконы во Францию, чтобы спасти реликвии от России 26.01.2024, 19:25

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До 29 января редчайшие православные иконы можно увидеть в экспозиции Лувра.

Вплоть до 29 января парижане смогут увидеть в экспозиции Лувра 5 редчайших православных икон, переданных на хранение киевским Национальным музеем искусств им. Богдана и Варвары Ханенко. Еще 11 икон, вывезенных из Украины с целью защитить их от российских бомбардировок, содержатся сейчас в хранилищах французского музейного центра.

Как передает WSJ, всего сотрудники Музея Ханенко собрали и спрятали 25 тыс. экспонатов, включая бесценные иконописные образы Спасителя, Богородицы и христианских святых. Эти реликвии были эвакуированы из страны в обстановке строжайшей секретности в мае 2023 года.

Во Францию иконы транспортировали через территорию Польши и Германии в кондиционируемых контейнерах и в сопровождении военного конвоя. «Никто, кроме узкого круга лиц, не знал, что мы занимаемся этим вопросом. И лишь очень немногие люди были в курсе, что мы организуем эту выставку», — рассказал директор отдела византийского и восточно-христианского искусства Лувра Максимилиан Дюран.

Четыре из пяти представленных на выставке экспонатов датируются VI веком. Это одни из немногих сохранившихся в мире икон, переживших период церковного иконоборчества, опустошивших сокровищницы восточной христианской церкви между 730 и 843 годами. Оказавшись в средние века на территории, завоеванной арабами, они были перевезены из монастыря Св. Екатерины на горе Синай во Францию. В конце XIX в. иконы передали из парижского Лувра в Киевскую духовную академию, откуда их изъяли большевики после Октябрьской революции, чтобы поместить в «антирелигиозный музей». В Национальном музее Ханенко эти реликвии оказались в 1941 году.

В ходе длящейся почти два года войны украинские культурные объекты подвергаются систематическому уничтожению и разграблению. Музей Ханенко, наряду со зданиями Киевской филармонии и Музея Шевченко, пострадал от обстрела Киева российскими войсками в самом начале полномасштабных боевых действий. Тогда Минобороны РФ заявило, что ракетный удар был нанесен по «центрам принятия решений».