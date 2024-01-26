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Зимняя погода вернется в Беларусь на предстоящих выходных

  • 26.01.2024, 19:44
  • 1,530
Зимняя погода вернется в Беларусь на предстоящих выходных

В субботу будет облачно с прояснениями.

Оранжевый уровень опасности из-за гололедицы объявлен в Беларуси на 27 января, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу будет облачно с прояснениями. Во многих районах пройдут осадки (снег, мокрый снег, дождь). Местами туман, слабый гололед. На дорогах республики гололедица. Ветер неустойчивый 2-7 м/с. Температура воздуха ночью составит минус 1-7 градусов, при прояснениях — до минус 9 градусов. Днем прогнозируется минус 3 — плюс 3 градуса.

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