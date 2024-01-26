Reuters: Россия из-за санкций США не может продать нефть 1 26.01.2024, 19:56

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14 танкеров застряли в море.

14 танкеров, загруженных 10 миллионами баррелей российской сырой нефти сорта «Сокол», на несколько недель застряли у берегов Южной Кореи, их до сих пор не продали из-за санкций США.

Об этом сообщает Reuters.

Объемы, составляющие 1,3 миллиона метрических тонн, представляют собой объемы добычи, произведенные более чем за месяц в рамках проекта «Сахалин-1».

«Сахалин-1» стал одной из первых постсоветских сделок в России, заключенных в рамках соглашения о разделе продукции. Когда Exxon Mobil ушла из компании в 2022 году, объем производства упал почти до нуля и с тех пор полностью не восстановился.

Трудности с продажей нефти «Сокол» представляют собой одну из самых серьезных проблем, с которыми столкнулась РФ с тех пор, как Запад ввел санкции, и один из самых серьезных сбоев в экспорте российской нефти за два года.