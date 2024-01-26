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Бойцы ВСУ с помощью дронов уничтожили позиции россиян у Бахмута

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  • 26.01.2024, 20:20
Бойцы ВСУ с помощью дронов уничтожили позиции россиян у Бахмута

Видео.

Украинские бойцы спецподразделения «Ахиллес» показали видео уничтожение позиций россиян неподалеку от Бахмута с помощью дронов.

Видео было опубликовано в Telegram-канале Сухопутных войск.

На видео видно, как украинские военные с помощью дронов отслеживают перемещение оккупантов. По данным военных, расчет роты ударных БпАК «АХИЛЛЕС» 92 ОШБр наносит удар по позициям оккупанта.

Не единожды бойцы ВСУ снизили как самих россиян, так и их технику.

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