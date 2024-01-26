Бойцы ВСУ с помощью дронов уничтожили позиции россиян у Бахмута

Бойцы ВСУ с помощью дронов уничтожили позиции россиян у Бахмута1
- 26.01.2024, 20:20
Видео.
Украинские бойцы спецподразделения «Ахиллес» показали видео уничтожение позиций россиян неподалеку от Бахмута с помощью дронов.
Видео было опубликовано в Telegram-канале Сухопутных войск.
На видео видно, как украинские военные с помощью дронов отслеживают перемещение оккупантов. По данным военных, расчет роты ударных БпАК «АХИЛЛЕС» 92 ОШБр наносит удар по позициям оккупанта.
Не единожды бойцы ВСУ снизили как самих россиян, так и их технику.