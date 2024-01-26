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Соболенко пообещала не психовать в финале Australian Open 2024

  • 26.01.2024, 20:24
Соболенко пообещала не психовать в финале Australian Open 2024
Арина Соболенко

Белоруска в финале турнира сыграет с китайской теннисисткой Чжэн Цинвень.

Белорусская теннисистка, вторая ракетка мира Арина Соболенко во время пресс-конференции высказалась о финале Australian Open и пообещала не психовать, сообщает пресс-служба турнира.

Белоруска в финале турнира сыграет с китайской теннисисткой Чжэн Цинвень. Соболенко сказала, что в худшем случае проиграет, добавив, что на 2025 год ей не нужно будет защищать очки.

— Не скажу, что я слишком спокойна, просто смещаю фокус, и пока что это работает, — отметила теннисистка.

Спортсменка добавила про эмоциональную готовность биться в финале, пообещав, что не будет психовать.

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