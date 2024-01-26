Россия должна проиграть 8 Михаил Подоляк

26.01.2024, 21:10

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Михаил Подоляк

Только тогда появится шанс вернуть в мировую политику формат «диалога, соглашений и обязательств».

После 700 дней полномасштабной войны в Восточной Европе, которую сознательно организовала Россия, после 700 дней абсолютно очевидных геноцидальных военных действий РФ в Украине мы должны, наконец, принять два простых факта.

Первый: Россия всегда лжет. Обо всем. Даже в мелких деталях. Поэтому реагировать на их заявления совершенно нет смысла. И анализировать эти заявления. И пытаться найти в них логику. И уж тем более снова и снова давать им платформу в виде Совбеза ООН для агрессивного продвижения своей гиперлжи.

И второй: Россия сегодня совершенно недееспособна. Поэтому перестаньте тешить себя чудными иллюзиями, что можно как-то договориться. Россия должна проиграть. Только тогда у нас действительно появится шанс вернуть в мировую политику формат «диалога, соглашений и обязательств».

Михаил Подоляк, Х