Жители Южной Кореи под влиянием TikTok стали массово есть жареные зубочистки 2 26.01.2024, 21:21

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Власти попросили их этого не делать.

Власти Южной Кореи распространили официальное предупреждение, в котором настоятельно рекомендовали гражданам страны не есть жареные зубочистки, пишет CNN.

Видеоролики, на которых люди едят обжаренные во фритюре зубочистки из крахмала с приправами, собирают тысячи лайков и репостов в TikTok и Instagram.

«Их [зубочисток] безопасность в качестве еды не проверена. Пожалуйста, не ешьте их», — обратилось к гражданам Южной Кореи Министерство по безопасности пищевой продукции.

В Южной Корее популярен жанр видео «мукбанг». Это форма видеоблогинга, представляющая собой трансляцию поедания большого количества пищи или необычных блюд.