В Орше валютчик продал незнакомцу доллары по очень низкому курсу 2 26.01.2024, 21:32

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Он получил крупный штраф.

В Орше валютчик продал незнакомцу 100 долларов и получил крупный штраф. Об этом со ссылкой на постановление суда сообщает телеграм-канал «Витебск, я гуляю».

Согласно материалам дела, 16 декабря 2023 года около дома № 3 по улице Советской мужчина продал неустановленному лицу 100 долларов США за 260 белорусских рублей. Его задержали.

Суд признал оршанца виновным по ч. 1 ст. 12.2 КоАП (Нарушение установленного порядка проведения валютно-обменных операций) и оштрафовал на 50 базовых величин (2000 рублей) со взысканием в доход государства стоимости предмета административного правонарушения — 100 долларов США (315,5 рубля по курсу Нацбанка на 26 декабря).