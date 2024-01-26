Сырский: На нескольких направлениях российские оккупанты ушли в оборону
- 26.01.2024, 21:41
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Из-за отсутствия тактических успехов.
Российские оккупанты временно перешли к оборонительным действиям на нескольких направлениях из-за отсутствия тактических успехов.
Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в Telegram.
При этом россияне удерживает штурмовые группы в готовности к ведению наступательных действий, добавил он.
Он уточнил, что обстановка на Восточном фронте остается сложной — враг наращивает интенсивность наступательных действий на Северском и Бахмутском направлениях.
На Северском направлении российские оккупанты наращивают наступательные действия, чтобы улучшить свое тактическое положение и создать условия для развития наступления в направлении Северска.
Силами штурмовых групп при активной поддержке минометных и артиллерийских расчетов пытается безуспешно атаковать по направлению Кременная, Григоровка.
Вместе с тем свои неудачи в наступательных действиях россияне компенсируют увеличением интенсивности огневого воздействия. В частности, в течение двух последних дней активно обстреливает город из реактивной артиллерии, применяет удары авиации и дронов-камикадзе.
На Бахмутском направлении агрессор ведет наступательные действия, пытаясь прорвать оборону Украины севернее и западнее Бахмута и развить наступление на Часов Яр. Проводит перегруппировку своих сил и средств и применяет подразделения добровольческого корпуса. Пытается безуспешно восстановить утраченное положение в районах Клещиевки и Андреевки.
Сирский также добавил, что 26 января был непосредственно в районах ведения боевых действий. Заслушал командиров бригад по сложившейся обстановке.