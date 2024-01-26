Сырский: На нескольких направлениях российские оккупанты ушли в оборону 26.01.2024, 21:41

1,034

Из-за отсутствия тактических успехов.

Российские оккупанты временно перешли к оборонительным действиям на нескольких направлениях из-за отсутствия тактических успехов.

Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в Telegram.

При этом россияне удерживает штурмовые группы в готовности к ведению наступательных действий, добавил он.

Он уточнил, что обстановка на Восточном фронте остается сложной — враг наращивает интенсивность наступательных действий на Северском и Бахмутском направлениях.

На Северском направлении российские оккупанты наращивают наступательные действия, чтобы улучшить свое тактическое положение и создать условия для развития наступления в направлении Северска.

Силами штурмовых групп при активной поддержке минометных и артиллерийских расчетов пытается безуспешно атаковать по направлению Кременная, Григоровка.

Вместе с тем свои неудачи в наступательных действиях россияне компенсируют увеличением интенсивности огневого воздействия. В частности, в течение двух последних дней активно обстреливает город из реактивной артиллерии, применяет удары авиации и дронов-камикадзе.

На Бахмутском направлении агрессор ведет наступательные действия, пытаясь прорвать оборону Украины севернее и западнее Бахмута и развить наступление на Часов Яр. Проводит перегруппировку своих сил и средств и применяет подразделения добровольческого корпуса. Пытается безуспешно восстановить утраченное положение в районах Клещиевки и Андреевки.

Сирский также добавил, что 26 января был непосредственно в районах ведения боевых действий. Заслушал командиров бригад по сложившейся обстановке.