2023-й — рекордный год в истории минского рынка квартир 26.01.2024, 22:13

Итоги от Госкомимущества.

Прошлый год стал рекордным по сделкам купли-продажи квартир. Только в Минске было совершено 16,6 тысячи сделок, а в областях — 11,9 тысячи. Тут в лидеры выбился Гродно. На него пришлась четверть сделок. Об этом свидетельствует статистика, которую опубликовало Госкомимущество. Внимание на документ обратил Realt.

В 2023 году в Минске было зарегистрировано 16,6 тысячи сделок купли-продажи с квартирами, а во всех остальных областных центрах — 11,9 тысячи. Здесь в лидерах оказался Гродно. Четверть сделок пришлась на этот регион. В итоге получается, что 2023 стал самым результативным годом в истории столичного рынка квартир. Для сравнения: за 2022 год было продано 15,6 тысячи квартир, в 2021 — 14,8 тысячи, в 2020 — 10,6 тысячи. Рекорд стал понятен еще в ноябре. На рост спроса повлияли доступные кредиты, плавно увеличивающаяся цена квадратного метра, а также стремление сохранить сбережения в квадратных метрах.

Самым результативным месяцем по количеству сделок за год стал август — зарегистрировано 1660 сделок. В 2023 году чаще всего в Минске приобретали квартиры в диапазоне от 40 до 60 тысяч долларов — на них приходится 40% от общего числа сделок. Анализ с 2020 года показывает, что есть небольшие сдвиги к приобретению более дорогих квартир, что объясняется как увеличением цены квадратного метра, так и доступностью кредитов.

Лидер спроса — однокомнатные квартиры, на долю которых пришлось 45% от общего количества. Интересно, что 20% однокомнатных квартир имеют площадь более 44 квадратных метров, то есть потенциально могут использоваться как двухкомнатные квартиры.

Типичный возраст покупателя квартиры в Минске — от 31 до 40 лет, на долю этой возрастной группы пришлось 28% от проданных в 2023 году квартир. Они чаще других приобретала трехкомнатные квартиры. На втором месте — покупатели в возрасте от 41 до 50 лет. Их 24%. На долю покупателей, не достигших 30-летнего возраста, пришлось 3% спроса, а перешагнувших 70-летие — 6%.

Что касается цен, то в Минске в четвертом квартале 2023 года по отношению к предыдущему средние цены сделок в долларовом выражении как на вторичном рынке, так на первичном практически не изменились. Исключение — трехкомнатные квартиры в новостройках, где средняя цена сделки снизилась на 10%, что связано с небольшим количеством сделок и их структурой.

За год рост цен на квартиры в Минске на вторичном рынке составил от 4% до 7% в зависимости от количества комнат. В абсолютном выражении квадратный метр подорожал в среднем на 60 долларов. Заметнее других подорожали однокомнатные квартиры — на 7% или на 100 долларов за квадратный метр.

В областных центрах суммарное количество сделок увеличивалось квартал за кварталом, постепенно подталкивая цены вверх: в четвертом квартале года было зарегистрировано на 30% больше сделок, чем в первом.

В четвертом квартале по отношению к предыдущему изменение средних цен сделок в долларовом выражении находится в диапазоне от -1% до 3% от города к городу.

За год цены на квартиры в областных городах, за исключением Гродно, плавно увеличивались. Больше всего метр вырос в цене в Бресте — на 12% к 2022 году. В Витебске квартиры за год подорожали на 8%, в Гомеле — на 7%, в Могилеве — на 5%. Единственный областной центр, где отмечено снижение средней цены — Гродно (-6% к 2022 году), что обусловлено значительной долей квартир на первичном рынке, проданных в этом городе — 40%.