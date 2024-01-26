Истребители F-35 впервые будут круглосуточно охранять небо над Бенилюксом 26.01.2024, 22:20

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Об этом сообщило Объединенное командование Военно-воздушных сил НАТО.

Нидерланды начали патрулирование воздушного пространства на истребителях F-35 над BENELUX (Бельгия, Нидерланды и Люксембург), подтвердив дальнейшую интеграцию самолетов пятого поколения в постоянную миссию НАТО. Об этом сообщило Объединенное командование Военно-воздушных сил НАТО.

Отмечается, что два истребителя F-35 Королевских ВВС Нидерландов и еще два F-16 будут нести круглосуточную службу быстрого реагирования, в частности перехвата, в небе над Бельгией, Нидерландами и Люксембургом.

По данным НАТО, в миссии также участвует Бельгия. Реактивные самолеты из этих двух стран вылетают поочередно со своих национальных баз. До 9 мая 2024 года эту миссию на себя впервые возьмут нидерландские самолеты, которые будут подниматься в небо с авиабазы Леуварден на севере страны.

В НАТО, в частности, отметили, что истребители F-35 способны взлететь за считанные минуты для реагирования на неопознанные самолеты или другие ситуации в воздушном пространстве.