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В Бресте собрался «паровозик» из четырех авто

  • 26.01.2024, 22:37
В Бресте собрался «паровозик» из четырех авто

Видеофакт.

В Бресте на Гузнянском мосту с небольшой разницей во времени произошло два ДТП, сообщили в областной ГАИ.

По данным инспекторов, вечером 26 января 75-летний водитель Lancia ехал по проспекту Республики, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с Audi. Последний, в свою очередь, врезался в двигавшийся впереди Mercedes. Через некоторое время 23-водитель Mazda влетел в попавшую ранее в аварию Lancia.

В результате ДТП никто не пострадал, четыре автомобиля получили механические повреждения.

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