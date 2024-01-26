В Бресте собрался «паровозик» из четырех авто 26.01.2024, 22:37

Видеофакт.

В Бресте на Гузнянском мосту с небольшой разницей во времени произошло два ДТП, сообщили в областной ГАИ.

По данным инспекторов, вечером 26 января 75-летний водитель Lancia ехал по проспекту Республики, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с Audi. Последний, в свою очередь, врезался в двигавшийся впереди Mercedes. Через некоторое время 23-водитель Mazda влетел в попавшую ранее в аварию Lancia.

В результате ДТП никто не пострадал, четыре автомобиля получили механические повреждения.