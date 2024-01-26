Страны Балтии договорились о едином применении санкций против режима Лукашенко 2 26.01.2024, 22:53

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Главы таможенных служб Литвы, Латвии и Эстонии договорились о едином контроле при реализации санкций Европейского союза против России и Беларуси.

Об этом сообщает LRT.

Это соглашение подтверждает декларацию, подписанную премьер-министрами стран Балтии 20 декабря прошлого года.

Таможенные органы стран Балтии договорились усилить контроль за санкционными товарами, экспортируемыми в Россию и Беларусь или следующими транзитом через них в третьи страны.

Теперь силовики могут требовать декларацию от производителя товара.