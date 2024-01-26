«Египет за 1000 долларов на двоих? Забудьте» 4 26.01.2024, 23:02

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Владелица турагентства о трендах на путешествия в 2024-м и ценах.

Если раньше Египет за 1000 долларов на двоих был реальностью, то сейчас этот ценник можно смело умножать на два. Об этом рассказала Onliner владелица турагентства «А» Елена Кудлакова.

Как отметила спикер, сейчас белорусы предпочитают путешествовать в Турцию. Это отличный вариант для семей, есть опция «все включено». Египет отошел на второе место. На третьем — Объединенные Арабские Эмираты.

— Турция на протяжении очень многих лет лидирует. Раньше почти наравне с Турцией был Египет, но из-за длительного перелета многие семейные туристы начали отказываться от этого направления и выбирают те же Эмираты, — сказала Елена Кудлакова.

По словам специалиста, средний отдых в Египте на двоих сейчас обойдется в плюс-минут две тысячи долларов. При этом в Эмираты можно найти «горящий» тур за 1500 долларов на двоих.

— Раньше Египет за 1000 на двоих — это было реальностью, теперь — из мира фантастики. К сожалению, из-за длительного перелета стоимость авиаполета в разы увеличилась. Не на чуть-чуть, а реально в разы. И время полета увеличилось. Раньше мы долетали за три-четыре часа, то сейчас почти за семь. А недавно рейс летел почти девять часов потому, что пришлось облетать некоторые участки. Но для тех, кто любит дайвинг и море, альтернатив Египту нет, — сказала Елена Кудлакова.

Как рассказала владелица турагентства, из-за визового режима путешествовать в европейские страны белорусам стало сложнее. Записи в визовых центрах — за несколько месяцев вперед, мест выделяют крайне мало, потоки туристов в том направлении сократились в десятки раз. Счастливчики, которым удалось получить визу, чаще выбирают островную часть Греции, Испанию и Италию.