Под Гольфстримом нашли огромный глубоководный коралловый риф 26.01.2024, 23:40

Самый большой в мире.

У юго-восточного побережья Соединенных Штатов Америки обнаружили уникальный глубоководный коралловый риф, считающийся крупнейшим из известных.

Холодноводные кораллы, подобные этим, растут в глубинах океана, где нет солнечного света. Они являются важной частью подводных экосистем, поскольку обеспечивают беспозвоночных и рыб средой обитания и пищей, но до сих пор остаются загадкой для науки.

У берегов юго-востока США крупные курганы холодноводных кораллов впервые обнаружили в 1960-х годах. С тех пор эксперты продолжали находить новые курганы по всему плато Блейк, расположенному на глубине 700−1000 метров в Атлантическом океане. В рамках нового проекта по глубоководному картографированию исследователи обнаружили здесь новый коралловый курган, который оказался крупнейшим не только в этом регионе, но и во всем мире.

«Годами мы считали, что большая часть плато Блейк является малонаселенной, … но после более чем 10 лет систематического картографирования и исследований мы обнаружили одну из крупнейших глубоководных мест обитания кораллового рифа, найденных на сегодня в любой точке мира. Предыдущие исследования освещали некоторые кораллы в регионе, особенно ближе к побережью и в мелководье, но пока мы не получили полную карту региона, мы не знали, насколько велика эта среда обитания и сколько здесь коралловых курганов», — сказала Кейси Кантвелл, руководитель операций NOAA Ocean Exploration, в рамках которых было сделано открытие.

Автоматизированная система, использованная исследователями, идентифицировала в этом регионе 83 908 отдельных вершин коралловых курганов, изучая картографические данные. Коралловые холмы, обнаруженные ею, простираются на 500 километров в длину и 110 километров в ширину.

Самая большая в мире территория с кораллами была названа учеными «миллионом курганов». В основном ее составляют каменистые кораллы Desmophyllum pertusum, которые чаще всего встречаются на глубинах от 200 до 1000 метров.