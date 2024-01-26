Деревня в Беларуси уже 14 дней живет без автолавки 26.01.2024, 23:56

Иллюстративное фото

Жители деревни в Рогачевском районе поставили местный рекорд жизни в изоляции.

Сообщение о проблеме было опубликовано сегодня в региональном чате в вайбере «Рогачев. Народный контроль». По словам участницы чата Екатерины, деревня Барсуки на две недели оказалась отрезанной от цивилизации после снегопадов, заметил «Флагшток».

«Деревня Барсуки уже 14 дней без автолавки, каждый день обещают почистить дорогу. Но всем наплевать на живущих там пенсионеров, отговорок много, но все это обман… Ответ один — «Амкодор» не может почистить».

Женщина также сообщила, что в деревне живет ее бабушка, которой 87 лет:

«Она заслужила, чтобы к ней приехала автолавка, чтобы она купила себе молока и хлеба. Или они уже не люди — им есть и жить не надо. Это я не говорю о скорой помощи, которая никогда туда не доедет».

Местные службы согласились с наличием проблемы. Дорожники пообещали почистить дорогу до Барсуков до конца дня. Представитель гомельского «Облпотребобщества» заявил, что автолавка поедет сразу после расчистки дороги.

Деревня Барсуки малонаселенная, но находится на расстоянии всего одного километра от региональной трассы Р-43.