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Столтенберг призвал союзников по НАТО и ЕС активизироваться

  • 27.01.2024, 0:02
Столтенберг призвал союзников по НАТО и ЕС активизироваться
Йенс Столтенберг

Генсек НАТО попросил предоставить Украине больше финансирования.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 26 января на совместной пресс-конференции с премьер-министром Черногории Милойко Спаичем призвал союзников по Альянсу и ЕС активизироваться накануне второй годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину. Об этом сообщает сайт НАТО.

«Союзники по НАТО и Европейскому союзу должны активизироваться и предоставить еще больше финансирования Украине в это критическое время», – подчеркнул Столтенберг.

Он выразил Черногории благодарность за поддержку Украины, в том числе через комплексный пакет помощи НАТО.

«Все политические лидеры должны работать над сохранением единства. Это крайне важно для стабильности страны и региона», – отметил генсек Альянса.

Столтенберг также выразил мнение, что, если президент РФ Владимир Путин добьется победы в Украине, существует реальный риск, что он применит силу снова.

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