Telegraph: США впервые за 15 лет разместят ядерное оружие в Британии 27.01.2024, 2:24

Из-за агрессии РФ.

Соединенные Штаты Америки планируют разместить ядерное оружие в Великобритании впервые за 15 лет, поскольку угроза от России растет.

Об этом сообщает The Telegraph.

Контракты на поставку нового объекта на авиабазе Королевских ВВС Лейкенхит в Саффолке подтверждают, что США намерены разместить на авиабазе ядерные боеголовки. Они втрое превышают мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму.

США забрали ядерные боеголовки из Великобритании в 2008 году, считая, что угроза холодной войны со стороны РФ уменьшилась. Издание пишет, что это раскрытие информации произошло после предупреждений о том, что странам НАТО необходимо подготовить своих граждан к войне с Россией.