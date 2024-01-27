Глава разведслужбы Германии: Путин не побоится напасть на НАТО 27.01.2024, 4:32

Бруно Каль

Запад должен отчетливо проявить свою обороноспособность.

Президент России Владимир Путин не побоится напасть на страну — участницу НАТО в случае успеха российских войск в Украине, считает президент Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль, передает Deutsche Welle.

— Если бы Украина была вынуждена капитулировать, это не утолило бы жажду властвовать у России, — цитирует в пятницу, 26 января, выдержки из интервью с Калем немецкий еженедельный журнал Focus.

Если Запад не проявит отчетливо свою обороноспособность, у Путина не останется оснований не нападать на Североатлантический альянс, считает глава BND.

— Путин считает своей целью восстановление былой мощи и великодержавия, и будет скверно, если эта готовность к насилию во внешней политике станет преобладать и Европа капитулирует перед ней, — подчеркнул Бруно Каль.

Возможность смены власти в России Каль оценил скептически, заявив, что Владимир Путин «твердо сидит в седле». По его словам, Путин обладает в Кремле безграничной властью и в настоящее время нет людей, способных как-либо повлиять на его поступки. Даже если бы он «выпал из окна или пострадал еще каким-либо образом», в России хватает тех, кто думает точно так же, как он и будет проводить точно такую же политику, пояснил президент Федеральной разведслужбы Германии.