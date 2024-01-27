«Шли в атаку, как в последний раз»: ВСУ разбили броневой кулак РФ под Лиманом 27.01.2024, 8:37

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Оккупанты потеряли колоссальное количество бронетехники.

В течение последних двух месяцев на Лиманском направлении российские оккупанты активизировались и атаковали украинские позиции с большим количеством живой силы и техники.

Несмотря на это, украинские военные сумели отразить нападения и нанесли значительные потери в технике врагу.

Об этом сообщил начальник службы по связям с общественностью 21-й отдельной механизированной бригады Сергей Дибров в эфире телеканала «Эспрессо».

«У врага был приказ - достичь каких-то успехов до 1 января, но успехов он не достиг. Затем несколько недель россияне стягивали новые силы, живую силу, технику. Недавно россияне пошли в новую атаку, как говорится, как в последний раз. На этот раз мы ощутили на себе удар большого количества бронетехники. Противник привлек десятки единиц танков, боевых машин пехоты, БТР, которые сейчас догорают перед нашими позициями», - рассказал Дибров.

На Лиманському напрямку велика кількість бронетехніки ворога догорає перед нашими позиціями: 21-ша ОМБр. pic.twitter.com/UwGd1zJuF2 — Еспресо (@EspresoTV) January 26, 2024

Результатом удачной работы украинских защитников стали потери российской бронетехники, которая осталась гореть на поле боя.

Дибров подчеркнул эффективность действий украинских саперов, артиллеристов и операторов дронов, которые работали над уничтожением вражеской техники.

«Броневой кулак врага ощутимо уменьшился. Десятки машин остались на поле боя, поэтому россияне вновь усиливают атаки живой силой и количество артиллерийских, стрелковых обстрелов наших позиций», - отметил он.